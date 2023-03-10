Появилась реакция США на возобновление дипотношений Саудовской Аравии с Ираном

В Вашингтоне приветствуют «любые усилия, направленные на прекращение войны в Йемене и снижение напряженности в ближневосточном регионе».

Соединенные Штаты Америки осведомлены о сообщениях о том, что Иран и Саудовская Аравия возобновили дипломатические отношения.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

По его словам, «в целом мы приветствуем любые усилия, направленные на прекращение войны в Йемене и снижение напряженности в ближневосточном регионе».

«Деэскалация и дипломатия вместе со сдерживанием являются ключевыми столпами политики, которую президент Байден изложил во время своего последнего визита в регион», — сказал чиновник.

Как сообщал Курсор, Иран и Саудовская Аравия после переговоров в Пекине договорились восстановить дипломатические отношения в течение двух месяцев. Министры иностранных дел двух государств встретятся в ближайшее время, и страны вновь откроют свои посольства.

«После реализации решения министры иностранных дел обеих стран встретятся, чтобы подготовиться к обмену послами», – заявило иранское государственное телевидение.

Саудовское агентство печати подтвердило соглашение, опубликовав совместное заявление Саудовской Аравии и Ирана, в котором говорится, что страны договорились уважать государственный суверенитет и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. В заявлении также говорится, что Эр-Рияд и Тегеран договорились активизировать соглашение о сотрудничестве в области безопасности, подписанное в 2001 году.

Также мы информировали о том, что СМИ сообщают о возможном соглашении между Саудовской Аравией и Израилем по нормализации отношений, однако, существуют определенные препятствия. Так, по данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия просит США о гарантиях безопасности и помощи в развитии гражданской ядерной программы. В свою очередь, США делают усилия для установления дипломатических связей между Саудовской Аравией и Израилем.

Если будет достигнуто соглашение между этими странами, то это может полностью изменить геополитическую ситуацию в Ближнем Востоке. Примечательно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу придает большое значение нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, особенно на фоне возрастающей напряженности с Ираном в связи с его ядерной программой.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль находится на пороге «квантового скачка» в отношениях с арабским миром, несмотря на сохраняющуюся напряженность между Иерусалимом и Рамаллой. По его словам, итогом такого прорыва может стать формализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Чиновник надеется, что после этого «квантового скачка» в отношениях будет создана непрерывная транспортная сеть, идущая с севера на юг, от северного Израиля до Саудовской Аравии.

Также Курсор писал о том, что израильтянам могут разрешить въезд на саудовские острова. Речь идет об островах Тиран и Синафир, которые государство приобрело у Египта в 2016 году. Саудовцы намерены возвести сухопутный мост, который соединит Аравийский полуостров и Египет.