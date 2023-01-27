Иранские боевые БПЛА должны были склонить Израиль к поддержке Киева — посол Украины

По мнению Евгения Корнийчука, проблема Израиля заключалась в страхе, что его технология может попасть в руки россии, а затем быть передана Ирану.

Использование россией* иранских боевых беспилотников против мирных жителей Украины должно было склонить Израиль к поддержке Киева и отправке противоракетных и беспилотных систем.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, информирует The Jerusalem Post.

По его словам, у Минобороны Израиля уже есть список того, что нужно Украине.

«Что еще должно было произойти, чтобы Израиль изменил свою позицию и начал помогать нам хотя бы с противоракетными и противобеспилотными системоами?» — спросил дипломат.

Он считает, что проблемой для Израиля был страх, что его технология может попасть в руки россии, а затем быть передана Ирану. В то же время, по мнению Корнийчука, технология для защиты Украины поможет Израилю. Ведь Иерусалим сможет испытать систему в бою против иранских вооруженных беспилотников, которые Тегеран однажды может повернуть против еврейского государства.

«Мне как послу непонятно, почему после того, как Иран стал большим союзником россии в этой войне, Израиль не сделал шаг вперед и не начал больше работать с нами по оборонительному вопросу. Мы очень надеемся, что это произойдет, и что Израиль начнет открыто поддерживать Украину оружием напрямую или через своих партнеров», — сказал Корнийчук.

Он напомнил, что Украина находится «в эпицентре самой жестокой войны со времен Второй мировой войны».

«Наши люди гибнут тысячами, и мы ожидаем немедленной помощи от наших друзей. Украина воодушевлена тем, что министр иностранных дел Эли Коэн пообещал посетить страну, но важно, чтобы он приехал не с пустыми руками. Сам визит не важен, если только мы не говорим о чем-то очень практическом, что должно выходить за рамки медицинской помощи, которую Израиль уже оказал», — подчеркнул посол.

Как сообщал Курсор, на фоне того, что Израиль не может передать Украине системы «Железный купол», США предложили Иерусалиму альтернативу.

По мнению Вашингтна, Израиль может поставить Украине зенитно-ракетные комплексы «Барак» и «Спайдер». «Барак», также известный как ЗРК корабельного базирования, использует израильский флот для охраны газовых месторождений в Средиземном море.

Также Курсор писал о том, что, по мнению издания Politico, Израиль не изменит политику в отношении Украины. Израиль предоставил Киеву продукты, лекарства, воду и другую гуманитарную помощь, но не предложил значительную военную технику для использования против российских войск. Это злит официальных лиц в Вашингтоне, но удовлетворяет москву, пишут журналисты.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!