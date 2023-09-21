Нетаниягу обратился к генсеку ООН с настоятельным требованием

Премьер-министр обвинил Организацию Объединенных Наций в «необоснованной критике» еврейского государства.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в среду призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша изменить подход ООН к Израилю во время встречи в Нью-Йорке.

Нетаниягу потребовал от ООН «изменить отношение институтов организации к Государству Израиль», говорится в заявлении пресс-службы правительства.

Премьер-министр также заявил, что, хотя Израиль все больше принимают на Ближнем Востоке, «неприемлемо», чтобы ООН «оставалась стойкой в ​​своей враждебности к Израилю», говорится в заявлении.

Нетаниягу обвинил международную организацию в «безосновательной критике Израиля» и призвал ООН осудить «иранскую подрывную деятельность и палестинский терроризм».

В офисе Гутерриша заявили, что он и Нетаниягу обсудили региональные события, включая ситуацию с палестинцами, и что генеральный секретарь подтвердил свою приверженность решению проблемы двух государств.

Гутерриш осудил насилие, «включая террористические акты», заявили в его офисе, и отметили, что «операции по обеспечению безопасности должны проводиться в полном соответствии» с международным правом.

В июле Гутерриш заявил, что Израиль «очевидно» применил чрезмерную силу во время контртеррористической операции в городе Дженин. Это обвинение ознаменовало собой редкое прямое осуждение Израиля со стороны генерального секретаря и вызвало открытый спор между главой ООН и послом Израиля в ООН Гиладом Эрданом.

Нетаниягу и Гутерриш встретились в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во время ежегодного заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Нетаниягу выступит перед Генеральной Ассамблеей в пятницу утром.

В среду Гутерриш также встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

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