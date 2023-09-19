Иранский президент Раиси выступил с резким заявлением в адрес Израиля на Генасамблее ООН

Президент Ирана предостерег страны Ближнего Востока от нормализации отношений с Израилем.

Президент Ирана в понедельник предостерег от нормализации отношений с Израилем, отрицал, что его страна отправляла беспилотники в рф* для использования в войне в Украине, и осудил США за «вмешательство» на Ближний Восток.

Об этом пишет The Times Of Israel.

Президент Ирана Ибрахам Раиси предупредил другие страны региона не слишком сближаться с Израилем во время встречи с руководителями СМИ в кулуарах главной мировой конференции – встречи лидеров высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН.

«Нормализация отношений с сионистским режимом не создает безопасности», — сказал Раиси.

Он также сказал, что связи с Иерусалимом «не обеспечивают безопасности»,

Напомним, что США стремятся заключить соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем — цель, к которой давно идет Иерусалим и которая может иметь драматические последствия на Ближнем Востоке. Израиль уже нормализовал отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко.

Раиси также отрицал иранскую военную поддержку рф, хотя Соединенные Штаты обвиняют Иран в том, что он не только предоставил оружие, но и помог россии построить завод по его производству.

«Мы против войны в Украине», — сказал Раиси.

Раиси признал, что Иран и рф уже давно имеют прочные связи, включая сотрудничество в сфере обороны. Однако он отрицал отправку оружия в москву с начала войны.

Курсор писал, что у Нетаниягу дали оценку решению Ирана выслать треть инспекторов МАГАТЭ с ядерных объектов.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!