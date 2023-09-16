У Нетаниягу дали оценку решению Ирана выслать треть инспекторов МАГАТЭ с ядерных объектов

По мнению премьер-министра, Тегеран нарушает все свои обязательства перед международным сообществом и намерен производить ядерное оружие.

В офисе премьер-министрп Биньяминп Нетаниягу прокомментировали решение властей Ирана выслать из страны треть инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает портал Walla.

В заявлении отмечается, что Израиль не удивлен шагами Ирана, доказывающими, что он нарушает все свои обязательства перед международным сообществом и намерен производить ядерное оружие.

"Премьер-министр повторяет, что Израиль сделает все необходимое, чтобы защититься от этой угрозы", - говорится в заявлении офиса Нетаниягу.

Как известно, Иран выслал около трети инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с ядерных объектов. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он выступил с осуждением такого решения и назвал этот шаг «непропорциональным и беспрецедентным, что мешает возможности контролировать ядерную деятельность Тегерана».

В официальном заявлении МАГАТЭ также говорится, что инспекторы, выдворенные Исламской Республикой, являются наиболее опытными в области технологий обогащения урана и выполняли важные проверочные работы на обогатительных предприятиях в Иране, находящихся под надзором агентства.

По словам Гросси, этот шаг "открыто противоречит сотрудничеству, которое должно существовать между агентством и Ираном".

Позже министерство иностранных дел Ирана в субботу, 16 сентября, ответило на критику высылки трети инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В своем заявлении иранское внешнеполитическое ведомство обвинило Соединенные Штаты Америки и европейские страны в том, что те привели к политизации МАГАТЭ в собственных интересах.

При этом представитель МИД заявил, что Тегеран продолжит сотрудничество с агентством.

Как сообщал Курсор, в июне верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Запад не сможет остановить Тегеран от разработки ядерного оружия, если он захочет развивать военную ядерную программу.