Исламский джихад пригрозил возобновить боевые действия: озвучено условие и сроки

В брошюрах для жителей Газы террористическая группировка предупреждает о возобновлении насилия, если их требования не будут выполнены.

На следующий день после того, как Израиль и палестинский «Исламский джихад» (ПИД) достигли прекращения огня после трех дней вооруженного конфликта в секторе Газа и вокруг него, террористическая группировка предупредила, что может возобновить боевые действия, если Израиль не согласится освободить двух их членов.

Согласно сообщению 12 канала в понедельник, ПИД распространила среди жителей палестинского анклава брошюры, в которых говорится, что ее боевики готовы возобновить конфликт, если Израиль не освободит Бассама аль-Саади, руководителя деятельности организации в Самарии, и Халила Аваде, который в настоящее время объявил голодовку в знак протеста против его административного задержания Израилем.

Израиль отклонил требования об их освобождении, увидев более широкие возможности для переговоров с ХАМАСом о возобновлении зашедших в тупик переговоров по «обмену пленными».

«Мы абсолютно осознаем, что после [операции «Рассвет»] есть возможность, которую мы не хотим упускать», — заявил журналистам на брифинге израильский чиновник, подчеркнув продолжающиеся попытки организовать возвращение израильских пленных гражданских лиц и тел солдат ЦАХАЛа.

Террористическая группировка ХАМАС удерживает двух живых израильтян — Аверу Менгисту и Хишама аль-Сайеда, а также тела двух израильских солдат, Орона Шауля и Хадара Голдина. ХАМАС использует их останки в качестве козыря после войны 2014 года.

В своих брошюрах в понедельник ПИД проинструктировала жителей Газы подготовиться к потенциальной повторной эскалации, согласно репортажу 12 канала.

«С самого начала мы настаивали на освобождении двух лидеров — объявившего голодовку брата и Басама ас-Саади», — сказал лидер ПИД Зиад Нахале в интервью, которое транслировалось по телеканалу «Палестина сегодня» организации «Исламский джихад».

Нахале сказал, что Израиль согласился освободить Аваду и аль-Саади «при явных гарантиях Египта».

«Враг пытался действовать медленно, соглашаясь на это требование, но, в конце концов, он уступил этим требованиям, с явными египетскими гарантиями — что наш брат-моджахед Халил Аваде завтра отправится в госпиталь, а затем отправится домой. Что касается Басама аль-Саади, мы получили четкое письменное обещание, что Египет обязуется принять меры по его освобождению в кратчайшие сроки», — заявил Нахале.

Нахале сказал, что его организация сообщила египтянам, что у Израиля есть одна неделя, чтобы освободить заключенных, иначе он отменит прекращение огня.

Нахале добавил, что, если Израиль «не выполнит эти требования, с которыми он согласился, то мы будем относиться к этому так, как будто [прекращения огня] вообще не было, соглашение [прекращение огня] недействительно… Мы не будем колебаться ни на минуту, чтобы возобновить боевых действий», — сказал он.

Ранее мы писали, что за три дня, сколько длилась военная операция «Рассвет», из казны было потрачено примерно 500 миллионов шекелей.