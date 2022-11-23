Исламский джихад прокомментировал теракт в Иерусалиме

За устройства, оставленные на автобусных остановках на двух въездах в город, ответственности на данный момент не поступало.

Палестинская террористическая группировка «Исламский джихад» приветствует два теракта в Иерусалиме, в результате которых один человек погиб и по меньшей мере 20 получили ранения.

«Операция в оккупированном городе Иерусалиме является естественным ответом на оккупацию, ее терроризм и ее преступную практику против беззащитного палестинского народа и его святых мест», — говорится в заявлении организации.

«Операция говорит лидерам оккупации [Израиля] и лидерам поселенцев, что никакая политика вашего преступного правительства не защитит вас от ударов сопротивления нашего народа», — говорит Тарек Эз Дин, представитель «Исламского джихада».

«Никакие операции по иудаизации, вторжения в святые места или нападения на сыновей и дочерей нашего народа в Иерусалиме, Хевроне, Дженине и Шхеме не останутся безнаказанными», — говорит он.

За устройства, оставленные на автобусных остановках на двух въездах в город, ответственности не поступало.

ХАМАС также приветствовал нападение и предупредил, что грядет новое насилие.

Ранее Курсор писал, что мэр Иерусалима выступил с важным заявлением.