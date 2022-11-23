Мэр Иерусалима выступил с важным заявлением

Мэр Иерусалима сказал, что «мы не позволим террору разрушить наш образ жизни».

Мэр Иерусалима Моше Лион в ответ на два утренних взрыва заявил, что город «готов» и «мы не позволим этому нарушить наш образ жизни».

Отметив, что до сих пор неизвестно, кто несет ответственность за нападение, Лайон также сообщил Армейскому радио, что необходимо инвестировать «миллиарды» шекелей в улучшение условий жизни жителей Восточного Иерусалима, а также в борьбу с путями, ведущими к террору.

Один человек погиб и 18 получили ранения в результате взрывов на двух автобусных остановках у въезда в Иерусалим.

Ранее Курсор писал, что Израилю необходимо «установить цену за террор» — Бен-Гвир.