Исламский джихад угрожает Израилю эскалацией

Некоторые источники сообщают, что базирующаяся в Газе террористическая группировка «теряет терпение» в связи с рейдами ЦАХАЛа в Дженине.

Палестинские источники сообщили, что усиление оперативной активности ЦАХАЛа в Иудее и Самарии провоцирует «Исламский джихад».

Об этом сообщает Israel Hayom.

Военные рейды ЦАХАЛа, особенно в Дженине, известном оплоте «Исламского джихада», воспринимаются террористической группировкой как «попытка подорвать власть и жизнеспособность организации, что недопустимо».

Согласно одному источнику, «Исламский джихад» воспринимает операции ЦАХАЛ как «попытку Израиля постепенно ослабить контроль группы в Иудее и Самарии, и они относятся к этому очень серьезно. Добавьте к этому тот факт, что два боевика «Исламского джихада» были убиты в столкновениях с войсками ЦАХАЛа возле Дженин в последние дни, и есть стремление отомстить.

«Они говорят, что не могут просто сдержать ситуацию и двигаться дальше, особенно если все так продолжается», — заявили неназванные источники.

По их словам, эскалация также может быть вызвана необходимостью сохранить лицо и утвердить господство над ХАМАСом, террористической группировкой, контролирующей сектор Газа.

«Люди на улице критикуют группировки Газы за то, что они ничего не сделали в связи с маршем флага в Иерусалиме. Они обвиняют ХАМАС и «Исламский джихад» в том, что они согласились сдерживать события, чтобы получить больше денег. они предатели, отказавшиеся от палестинского сопротивления — это унизительно. Они этого не потерпят», — добавляют источники.

Еще одна причина, побуждающая «Исламский джихад» спровоцировать эскалацию, — недавний удар по международному аэропорту Дамаска, который, по сообщениям иностранных СМИ, приписывается Израилю.

Лидер палестинского «Исламского джихада» Зияд ан-Нахала выступил в воскресенье с заявлением, в котором говорится, что террористическая группировка «не потерпит этого продолжающегося унижения».

Ранее Курсор писал, что ХАМАС и Исламский джихад клянутся, что их не остановят аресты. Террористические группировки из Газы и Палестинской Автономии заявляют, что палестинский народ «не останется безучастным перед лицом преступлений», которые они якобы увидели в действиях Израиля.

Также сообщалось, что сотрудники ШАБАК предотвратили создание очередной террористической ячейки в Израиле. Спецслужба ШАБАК разоблачила и предотвратила попытку движения «Исламский джихад» в секторе Газа создать террористическую инфраструктуру на территории Израиля