«Испражняемся в бутылки и баки»: водители автобусов угрожают эскалацией протеста

Протест водителей автобусов нарастает, и после трех недель борьбы за условия их занятости и личной безопасности сегодня на большей части страны имеют место перебои в движении.

Йони Криспи, председатель комитета автобусной компании Electra Afikim, дал интервью 103FM о забастовке водителей общественного транспорта и раскритиковал министра транспорта Михаэли, которая, со слов водителей, отказывается с ними встречаться.

Из-за забастовки сегодня утром имеют место перебои с движением транспорта во многих районах страны, в том числе в Иерусалиме, Петах-Тикве, Бней-Браке и Модиин-Илите, в Ашдоде, Нетании, Рош-ха-Аине, Явне, Ган-Явне и других.

На вопрос, как ситуация выглядит на данный момент, Криспи ответил, что «в настоящее время довольно удручающе видеть состояние отрасли общественного транспорта, это не радостное зрелище».

“עושים צרכים בבקבוקים או בפחים”: נהגי האוטובוסים זועמים ומאיימים להחריף את המחאה https://t.co/nS3wbkpYMH — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) June 26, 2022

«Министерство транспорта пытается сесть с эксплуатирующими компаниями, чтобы они могли решить проблемы. Но они не могут решить эти проблемы, — сказал он. — Мой работодатель не может получить земельные участки для туалета, места, где я смогу отдохнуть, испражняться или делать такие-то и такие-то вещи. Мы до сих пор испражняемся в бутылки или всякие мусорные баки и тому подобное, и получаем за это штрафы от местных властей».

Председатель комитета заявил, что речь идет не только об услугах: «К вопросу о насилии: над водителями тоже издеваются. Мы попросили их сделать какую-то диспетчерскую с кнопкой бедствия, чтобы водитель мог нажать на нее в случае насилия. Мы предлагали всякие идеи, но они не хотят. Мы говорили о вопросе нашей заработной платы, которую они несколько раз обещали повысить, и каждый раз они придумывали для нас новые оправдания».

На вопрос, считает ли он, что текущие проблемы могут быть решены, несмотря на роспуск правительства, он ответил утвердительно: «Проблему можно решить за 5 минут. Решение у них на столе, они это знают, они могут немедленно установить команду для решения проблемы».

«Они игнорируют водителей и, вероятно, намереваются оставить наследство следующему правительству, которое попытается решить эту проблему. В ответ мы усилим эту забастовку и так будет несколько дней», — сказал он.

Он также отметил, что завтра будет забастовка общественного транспорта в другом секторе: а именно водителей компании «Эгед Транспорт» в Иерусалиме, а также во всем северном регионе.

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