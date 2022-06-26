Крупный пожар в Хайфе: три человека спасены

О сильном пожаре на логистическом и промышленном предприятии в Хайфе сообщили в пожарной службе. Спасательные работы продолжаются, из жилого дома поблизости эвакуированы люди.

В воскресенье утром на промышленном объекте в Хайфе вспыхнул сильный пожар. Благодаря действиям пожарных три человека были спасены из жилого дома поблизости.

Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе Израиля.

Пожар охватил несколько зданий, содержащих опасные горючие материалы. Здания находятся недалеко от жилого дома на улице Бар-Иегуда в Хайфе.

После возгорания раздались несколько взрывов и огонь распространился по объекту.

По состоянию на утро воскресенья пожарные продолжают бороться с огнем.

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