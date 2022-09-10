Источник в ПА назвал главную причину слабой борьбы палестинских спецслужб с террором

Чиновник, что пожелал остаться неизвестным, прокомментировал недавнее заявление начальника Генерального штаба ЦАХАЛа Авива Кохави, обвинившего спецслужбы ПА в том, что те не желают выполнять взятые на себя обязательства по борьбе с террором. По мнению Кохави, власти и силовые структуры Палестинской автономии не прилагают никаких усилий по борьбе с террором.

Об этом сообщают «Детали».

А вот неназванный высокопоставленный чиновник в ответ на это решил рассказать о том, что израильская сторона умолчала. Уточняется, что речь идет о слабой мотивации палестинских силовиков к борьбе с террором, которая связана с низким уровнем их заработной платы. Дело в том, что те уже долгое время получают лишь 70 процентов зарплаты.

Проблемы с выплатой зарплаты вызвано дефицитом средств в бюджете, который спровоцирован тем, что Израиль не перечисляет автономии полностью полагающиеся ей налоговые деньги, а вычитает оттуда те суммы, которые власти ПА выплачивают семьям террористов, отбывающих срок заключения в израильских тюрьмах.

«Мы можем перестать платить деньги семьям террористов, — подвел итог источник. — Но тогда автономия рухнет в течение 24 часов. На следующий день там произойдет переворот. Что Вам больше нравится, выплата денег семьям террористов или крах автономии? А пока нет денег, наши силовики будут работать так, как они работали, а нехватка кадров среди силовых структур будет нарастать».

Стоит добавить, что чиновник винит не только Израиль в бюджетном дефиците, но и европейские страны, которые в последние годы значительно сократили помощь Палестинской автономии.

Ранее «Курсор» писал о том, что Ганц потребовал от ПА усилить борьбу с терроризмом в Иудее и Самарии.