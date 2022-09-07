Ганц потребовал от ПА усилить борьбу с терроризмом в Иудее и Самарии

По словам Ганца, ПА должна не только выступать против террористической деятельности, но и действовать против нее.
Об этом сообщает The Times of Israel.
«Оружие на улицах и отсутствие управления в первую очередь наносят ущерб палестинским жителям и самой Палестинской администрации. Сегодня я еще раз передал это сообщение руководству ведомства», – сказал военный и политический деятель.
Министр обороны заявил, что он не позволит бродить по улицам «вооруженным людям, которые стремятся убить израильтян».
«Мы будем преследовать и останавливать их в деревнях, городах, на дорогах и везде, где это необходимо. В то же время мы продолжим укреплять умеренные элементы и позволим большинству, не причастному к терроризму, (иметь – ред.) хорошие средства к существованию и повседневной жизни», – сказал он.
По словам Ганца, только начальник штаба «определяет политику открытого огня в соответствии с оперативной потребностью и ценностями ЦАХАЛа», а от командиров и солдат требуется строгое соблюдение этих правил.
«В этом вопросе не было и не будет никакого политического вмешательства», – добавил он.
Ранее мы рассказывали, что в Иудее и Самарии арестовали палестинца, который пытался украсть оружие солдат.
Также «Курсор» сообщал, что уборщика в доме Ганца осудили за попытку шпионажа в пользу иранской Black Shadow.
Помимо этого, лидер оппозиции Нетаниягу заявил, что у Ганца нет шансов для формирования правительства.