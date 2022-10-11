Источники оценили, наложит ли Беннет вето на соглашение о морской границе с Ливаном

«Это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, принесет миллиарды в экономику Израиля и обеспечит стабильность на северной границе», — сказал Лапид.

По оценкам политических источников, заместитель премьер-министра Нафтали Беннет не наложит вето на соглашение о морской границе с Ливаном. Об этом пишет 7 канал.

«Он примет решение после того, как увидит окончательное соглашение и выслушает все органы безопасности», — говорят в офисе Беннета.

Лапид недавно объявил об утверждении соглашения: «Это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, принесет миллиарды в экономику Израиля и обеспечит стабильность на северной границе», — сказал он.

Завтра Лапид созовет кабинет политической безопасности, чтобы представить ему соглашение, после чего оно также будет доведено до правительства на специальном заседании.

Ранее мы сообщали о том, кто выиграет спор о морских границах: Израиль или Ливан.