Израиль или Ливан: кто выиграет спор о морских границах

В ближайшие часы двум странам будет направлен окончательный проект соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что переговоры о морских границах с Израилем будут успешно завершены в ближайшие дни.

На встрече с католическим патриархом Мишель Аун сообщил, что страны смогли договориться благодаря американскому посредничеству.

Это соглашение даст импульс экономике Ливана, считает он, поскольку позволит приступать к разработке морских газовых месторождений, находящихся в территориальных водах страны.

Администрация Ливана сообщила о договоренностях с американским посредником Амосом Хохштейном и что подписание договора ожидается 20 октября в Рош ха-Никра. Якобы все спорные моменты согласованы.

Окончательный проект соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном будет направлен сторонам в ближайшие часы. Перед беседой с Хохштейном Аун проинформировал вице-спикера парламента Ливана Элиаса Бу Сааба о деталях переговоров.

Также вчера стало известно о начале добыче газа на месторождении Кариш. Ранее Хизбалла уже заявляла, что начало разработки Кариша будет являться для них красной линией, и в случае начала работ террористы обещали атаковать платформу.

Заместитель генерального секретаря Хассана Насраллы, Наим Кассем, заявил, что Хизбалла продолжает следить за ходом переговоров и ждет окончательного решения.

Важно, что на прошлой неделе стало известно, что премьер-министр Израиля Яир Лапид отверг ливанские изменения в договоре о разграничении морских границ между странами.

Ранее Курсор писал, что Сербия и Венгрия договорились о строительстве трубопровода для прокачки российской нефти.

Также напомним, США планируют приостановить продажу оружия Саудовской Аравии — СМИ.