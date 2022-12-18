Источники сообщили СМИ, почему Нетаниягу будет тянуть переговоры до последней минуты

Стало известно о плане Нетаниягу по предотвращению мятежа в «Ликуде».

Газета «Исраэль ха-йом» сообщила, что среди партнеров по коалиции бытуют мнения, что Нетаниягу тянет время до конца переговоров, чтобы отсрочить распределение должностей в «Ликуде».

Согласно тем же источникам, Нетаниягу хочет избежать мятежа внутри своей партии — мятежа, который может возникнуть, если депутаты не будут удовлетворены отведенными им должностями.

Члены других партий считают, что Нетаниягу будет ждать с разделением должностей до последнего момента, а потом, когда на кону будет либо согласие принять должность и приведение к присяге правительства, либо новые выборы, разочарованные депутаты не выдержат давления и поддержат правительство.

Откладывая приведение к присяге правительства до последнего момента, Нетаниягу также препятствует возможности членов своей партии выдвигать условия и угрозы.

В прошлом Нетаниягу уже делал это. Например, бывший депутат Кнессета Сильван Шалом узнал, какой портфель он получит, только когда они поднимались по лестнице в зал пленарных заседаний в Кнессете для приведения к присяге. Бывший депутат Кнессета Бени Бегин узнал, что он будет министром, сидя на пленарном заседании, за несколько минут до приведения к присяге.

Читайте также о законе Дери: юристы предупредили лидера ШАС о последствиях.