Закон Дери: юристы предупредили лидера ШАС о последствиях

Экспериментальный «Закон Дери» может стать успешным, и тогда его возьмет на вооружение Биньямин Нетаниягу. Пока сам обвиняемый будет добиваться признания вины, он согласится считать себя виновным по сниженным обвинениям и будет приговорен к условному сроку.

Об этом сообщает Maariv.

Поскольку в «законе Дери», а фактически даже «законе Биби», говорится, что условный приговор не включает диффамацию, Нетаниягу сможет продолжать, как обычно. Но избавившись от угрозы суда, Нетаниягу вдруг обнаружит, что его зависимость от Дери, Гафни, Голдкнопфа, Бен-Гвира и Смотрича исчезла.

Скандал мог помешать Арье Дери вернуться в правительство и Кнессет. В первый раз он отсидел семь лет в тюрьме за взяточничество, а второй раз за налоговые правонарушения. Он был приговорен к испытательному сроку. Но после внесения поправок в Закон окажется, что клеймо будут нести только те, кто приговорен к реальному лишению свободы. Приговоренные к испытательному сроку будут освобождены.

Дери, в промежутках между этими правонарушениями успел стать тем, в чьих руках находится судьба другого подсудимого, Биньямина Нетаниягу. И Кнессет сейчас устранит клеймо с Дери, чтобы помочь Нетаниягу также избавиться от своего клейма.

В итоге Дери получит два портфеля и еще в добавок может быть назначен «вице-премьером». Судя по темпам нашего правительства, вскоре потребуется обвинительный приговор в качестве порогового условия для получения министерского кресла.

Все проведенные опросы доказывают, что общественность выступает против «закона Дери». Действия Высокого суда будут справедливыми, правильными и популярными и получат поддержку подавляющего большинства населения, в том числе среди избирателей Ликуда.

Ранее Курсор писал, что в ШАС признали персональный характер «закона Дери».

Также мы информировали, что БАГАЦ не отменит закон о возвращении Дери на пост министра.