Исторический случай: женщина стала военным секретарем президента Израиля

Впервые в истории советником по военным вопросам назначена женщина. На пост военного секретаря назначена Наама Розен Гримберг, которая прослужила в ЦАХАЛе 22 года

Наама Розен Гримберг назначена военным секретарем президента страны Ицхака Герцога. Каденция занимавшего этот пост бригадного генерала Ала Абу Рукана закончилась.

Наама Розен Гримберг — имеет высшее образование по истории Ближнего Востока. Она служит в ЦАХАЛе 22 года на командных должностях, в основном в разведке. До назначения имела звание полковника, теперь повышена в звании до бригадного генерала.

Советник по военным вопросам — связующее звено между президентом и всеми силовыми структурами страны: ЦАХАЛом, полицией, пограничной полицией, Управлением тюрем и спецслужбами.

Ранее ни одной женщины на этом посту в Израиле не было.

«Здесь творится история», — сказал президент Ицхак Герцог на церемонии назначения военного советника.

«Курсор» писал ранее, что Лапид обратился генеральному секретарю ООН с требованием прекратить расследование войны в Газе. «ИСП в корне испорчена публично выраженными предрассудками ее руководства, которое не соответствует основным стандартам нейтральности, независимости и беспристрастности, требуемым Организацией Объединенных Наций», — говорит Лапид.

Также мы сообщали слова Мири Регев: Смотрич и Бен-Гвир должны пожертвовать своим эго. Мири Регев считает, что Смотрич и Бен-Гвир должны договорится для того, чтобы было сформировано правительство под руководством Биньямина Нетаниягу.