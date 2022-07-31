Лапид обратился генеральному секретарю ООН с требованием прекратить расследование войны в Газе

«ИСП в корне испорчена публично выраженными предрассудками ее руководства, которое не соответствует основным стандартам нейтральности, независимости и беспристрастности, требуемым Организацией Объединенных Наций», — говорит Лапид.

Премьер-министр Яир Лапид направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием распустить Комиссию ООН по расследованию прошлогодней 11-дневной войны между Израилем и ХАМАСом в Газе из-за «антисемитских высказываний» одного из ее членов.

«Я обращаюсь к вам с требованием немедленно отстранить всех трех членов ИСП, которым поручено расследование в отношении Израиля, и распустить комиссию», — говорится в письме Лапида.

Ранее на этой неделе Милун Котари, член комиссии, заявил, что много денег тратится на усилия по «дискредитации» Совета по правам человека ООН, который учредил комиссию, и что социальные сети «контролируются в основном еврейским лобби».

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