Мири Регев: Смотрич и Бен-Гвир должны пожертвовать своим эго

Мири Регев считает, что Смотрич и Бен-Гвир должны договорится для того, чтобы было сформировано правительство под руководством Биньямина Нетаниягу.

Член Ликуда Мири Регев, занимавшая пост министра в нескольких правительствах при бывшем премьер-министре Биньямине Нетаниягу, приняла участие в программе Israel National News в преддверии выборов в Кнессет 25-го созыва, которые состоятся в ноябре.

В условиях, когда на политической арене вновь наблюдается движение, когда партии распадаются и создаются новые, Регев резко осудила один из новых союзов — между главой партии «Ямина» Айелет Шакед, которую когда-то считали возможным перебежчиком в «Ликуд», и партией «Дерех Эрец» Йоаза Хенделя.

В предыдущем туре выборов депутаты Бецалель Смотрич, Итамар Бен-Гвир и Ави Маоз сформировали технический блок между своими партиями, чтобы гарантировать, что фракция Религиозного сионизма преодолеет избирательный барьер. Однако на этот раз переговоры между Смотричем и Бен-Гвиром, похоже, зашли в тупик, и Регев призналась, что обеспокоена последствиями.

«Я очень обеспокоена», — сказала она. «Посмотрите, что происходило в прошлом, когда между правыми партиями возникали междоусобицы — в итоге мы получили соглашения Осло. Они должны любить нашу страну больше, чем свое эго», — добавила она, обращаясь к Смотричу и Бен-Гвиру.

«Курсор» писал о скандале в правительстве: Шакед резко раскритиковала решение юрисконсульта. Шакед выступила с критикой юридического запрета соглашения о строительстве поселения в районе Нетивота. По ее словам, это ломает работу всех структур.

Наш сайт сообщал, что Шакед намекнула, что не против объединиться с Ликудом. Айелет Шакед выступает против узкого правительства из 61 депутата. Зато она готова объединиться с партией Нетаниягу, как с явным фаворитом предстоящих выборов.