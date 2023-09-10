История со скандальным заявлением лидера протестного движения Шикмы Бресслер о "нацистах" получила продолжение

Упомянутое заявление было раскритиковано некоторыми политическими деятелями.

Дело в том, что Бресслер в ходе в публичной дискуссии по поводу переговоров с коалицией заявила, что не готова говорить с нацистами, даже если это и евреи. Позже Бресслер принесла извинения за сказанное, но скандал уже вспыхнул. Более того, он продолжает набирать обороты после одного комментария в соцсетях.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

После того как Орит Струк, министр по делам национальных миссий, раскритиковала скандальное заявление лидера протестного движения Шикмы Бресслер, под ее постом оставил комментарий некий Коста Блэк, представившийся в сети активистом протестного движения. Он обратился к министру и написал следующее: «Сравнивать таких, как ты, с нацистами, это оскорблять нацистов».

Ранее "Курсор" писал о том, что Нетаниягу обрушился с резкой критикой на лидера протеста против реформ. Все из-за того, что она назвала членов правительства «нацистами». Примечательно, что перед этим она извинилась за свои слова, признав, что ей не стоило использовать слово «нацисты», говоря о том, что не удалось достичь консенсуса с ультранационалистическими членами коалиции Нетаниягу.

Также мы сообщали, что министр юстиции Левин раскритиковал демонстрации протестующих против судебной реформы. В частности, Ярив Левин обратил внимание на один большой знак, которым размахивали протестующие на демонстрации в Тель-Авиве. По его мнению, этим они раскрыли свою истинную цель.