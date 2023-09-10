Министр юстиции Левин раскритиковал демонстрации протестующих против судебной реформы

Его не устроил один большой знак, которым размахивали на протестах.

Вчера, 9 сентября вечером прошли очередные протесты против судебной реформы накануне важного голосования. Дело в том, что в Высоком суде во вторник должно пройти слушание по первому законодательному акту, принятому в рамках пересмотра судебной системы. И, министр юстиции Ярив Левин обратил внимание на один большой знак, которым размахивали протестующие на демонстрации в Тель-Авиве.

Об этом сообщает "7 канал".

"Сегодня вечером протестующие одним знаком раскрыли свою истинную цель - суд, который имеет верховную власть над всем", - сказал он.

Левин пояснил, что, по его мнению, протестующие добиваются того, чтобы суд был главным над правительством и мог отменить любое его решение или назначение, был главным над Кнессетом и мог отменить любой закон. Он напомнил, что уже сейчас обсуждается отмена основных законов.

Также он считает, что демонстранты вчера якобы показали, что хотят видеть суд, который имеет верховную власть над народом и может отменить выборы и сместить премьер-министра.

"Верховный над законом и может использовать любую власть вопреки закону и действовать в случае конфликта интересов, как будто правила к нему не применимы", - отметил он.

Ранее "Курсор" писал о том, что Штаб борьбы против судебной реформы сделал важное заявление относительно своих планов накануне важного голосования. В заявлении Штаба сказано, что правительство ведет опасную подстрекательскую пропаганду, тем самым призывая к мятежу против власти закона.