Опасный человек: Лапид высказался о Бен-Гвире

В частности, Лапид считает, что Итамар Бен-Гвир является опасным человеком, а также он высказался о сделке с Ливаном.

Об этом сообщает Kikar.

«Бен-Гвир более опасный, чем Айман Удэ. Нет никаких шансов, что Удэ убедит целое поколение молодых евреев в праведности своего пути, но определенно есть риск, что Бен-Гвир убедит молодых евреев в праведности своего пути. Бен-Гвир придумал правильное решение, люди боятся, он использует этот страх. Мой вопрос в том, является ли он решением? Что он сделал в жизни, что дает ему право справиться с этим?», – сказал он.

Помимо этого, Лапид высказался о соглашении с Ливаном о морской границы.

«Нет причин, по которым мы не должны прийти к соглашению, но оно еще не завершено, в настоящее время оно находится на рассмотрении. Посредник, наконец, представил предложение, которое должно быть согласованным предложением», – добавил он.

По словам премьер-министра, он не согласен со словами главы оппозиции Биньямина Нетаниягу, который считает, что Лапид сдался Хизбалле.

«Это интересное заявление, потому что он не видел соглашения. Потому что это соглашение, которое он пытался достичь 10 лет назад. Это то же самое соглашение. На этой неделе я сидел с Ювалем Стейницем, я узнал от него о прошлом, это соглашение, которого Государство Израиль пыталось достичь в течение десяти лет, и нам это удалось. Таким образом, ему не удалось достичь соглашения, а также есть критика соглашения, которого он не видел», – добавил Лапид.

Ранее мы рассказывали, что депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир на фоне зарождающегося соглашения между Израилем и Ливаном заявил, что Лапид вредит безопасности страны, а потому он намерен его остановить. Для этого глава правой партии «Оцма Иегудит» обратился к омбудсмену и настоятельно призвал не допустить принятия Лапидом соглашения «о капитуляции, уступив территории Ливану».

Также «Курсор» сообщал о том, что Айзенкот рассказал, почему решение о двух государствах сейчас нереально.