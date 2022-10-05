Итоги Йом-Кипура: скольким израильтянам потребовалась медицинская помощь

285 человек получили травмы и нуждались в медицинской помощи из-за ДТП при езде на велосипеде, роликовых коньках, самокатах и скейтбордах.

В преддверии Йом-Кипура бригады МАДА перешли в режим повышенной готовности. Согласно данным, во время праздника медицинская помощь потребовалась 2 741 человеку, из них 285 — пострадали в результате ДТП на велосипедах и самокатах.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В госпитализации нуждались 1920 человек по всей стране, сейчас им оказывают необходимое лечение. Из них 268 человек потеряли сознание, страдали обезвоживанием и плохо себя чувствовали из-за соблюдения поста.

В результате разнообразных инцидентов с применением насилия, произошедших по всей стране, пострадали 37 человек, в том числе 1 получил травмы средней степени тяжести и 36 — легкие.

Также медицинские работники во время праздника госпитализировали 133 женщин с подступающими схватками в родильные отделения. Одна из них родила прямо в автомобиле «скорой» помощи.

«Курсор» писал ранее, что бригада Маген Давид Адом и врачи Медицинского центра «Хадасса» провели совместную операцию по эвакуации в больницу гражданина Израиля, серьезно пострадавшего в Иордании.

Еще мы писали, что Национальная медицинская служба увеличила количество резервных парамедиков накануне Йом-Кипура. Ежегодно тысячи людей нуждаются в помощи из-за жары, голодания, обезвоживания, травм.