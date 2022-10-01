Национальная медицинская служба увеличивает количество резервных парамедиков накануне Йом-Кипура

По всей стране резервные парамедики, машины скорой помощи, отделения интенсивной терапии и аварийные мотоциклы усилят работу. Они готовы оказать неотложную помощь больным и раненым, которым, как ожидается, потребуется помощь.

Об этом сообщает 1 октября Jerusalem Post.

Помимо резерва, медицинские работники, которые будут находиться в синагогах, получат средства экстренной помощи, включая дефибрилляторы. Это позволит быстро среагировать и помочь людям, которые могут столкнуться с чрезвычайными ситуациями во время молитвы.

Согласно статистике, каждый год медики получают более 2 тысяч обращений за медицинской помощью в Йом-Кипур. В 2022 году они ожидают такое же количество и просят граждан Израиля быть осторожными и ответственными. Большинство пациентов, нуждающихся в помощи, — это люди, которые катаются на велосипедах и самокатах, а также дети, играющие без присмотра взрослых, и роженицы.

Габбаимов в синагогах попросили подготовить смартфон для чрезвычайных ситуаций в синагогах, чтобы в случае необходимости можно было вызвать бригаду МаДА. Генеральный директор медслужбы Эли Бин напомнил, насколько важно слушать инструкции по безопасности в Йом-Кипур. Он добавил, что важно много пить перед голоданием и обязательно помогать пожилым людям и детям.

«Я призываю всех граждан Израиля быть осторожными — на дороге, в синагогах, дома и в общественных местах», – заявил гендиректор.

Ранее «Курсор» сообщал, что в национальной медицинской службе дали рекомендации проведения Йом-Кипура. В этот день принято держать сухой пост — не есть и не пить. Но ежегодно в этот праздник МАДА получает большое количество вызовов.