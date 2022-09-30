Израильтянин, попавший в автокатастрофу в Иордании, переведен для лечения в больницу Хадасса

Благодаря помощи посольства Израиля в Иордании удалось транспортировать пострадавшего в автокатастрофе в Иордании в Медцентр Хадасса.

Ночью в пятницу бригада Маген Давид Адом и врачи Медицинского центра «Хадасса» провели совместную операцию по эвакуации в больницу гражданина Израиля, серьезно пострадавшего в Иордании.

28-летний израильтянин пострадал во время семейной поездки, он попал в сильную автокатастрофу и был госпитализирован в иорданскую больницу.

Семья пострадавшего сразу связалась с посольством Израиля в Иордании, и после этого была согласована оперативная координация действий между национальной горячей линией МАДА и консульством Израиля.

В Иордании оценили состояние раненого как критическое, и началась подготовка к его транспортировке в Израиль на вертолете Маген Давид Адом.

Раненого сопровождал доктор Васим Маджахед, старший врач медицинского отделения «Срочная помощь» в Хадассе.

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