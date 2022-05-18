Ицхак Герцог предложил лидерам Турции, Иордании и ОАЭ сотрудничество в области изменения климата

Источники в резиденции президента сообщили, что все три других лидера согласились с его предложением и согласились продвинуться в этом вопросе в ближайшие месяцы.

Источники сообщили, что президент Ицхак Герцог предложил лидерам Турции, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов региональное сотрудничество в области изменения климата.

Об этом сообщает Haaretz.

В течение последних нескольких месяцев Герцог обсуждал этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Турцию, с королем Иордании Абдаллой во время визита в Амман и с лидером Эмиратов Мохаммедом бен Заидом во время визита в ОАЭ. В последние месяцы он также обсуждал региональное сотрудничество в области изменения климата с официальными лицами Греции, Кипра и Бахрейна.

Герцог считает, что диалог по этому вопросу может предотвратить трения по другим вопросам, также начал форум по изменению климата в резиденции президента. Форум возглавляет бывший депутат Хадаш Дов Хенин .

Президент неоднократно заявлял, что его беспокоит климатический кризис и уровень готовности Израиля.

Ближний Восток является одним из регионов, наиболее пострадавших от изменения климата, и нагревается быстрее, чем в среднем по миру. Согласно отчетам Межправительственной группы экспертов по изменению климата и исследованиям, опубликованным в научных журналах, это означает, что к концу века около половины населения региона Ближнего Востока и Северной Африки — около 600 миллионов человек — будет подвергаться экстремальным волны тепла с температурой 56 градусов по Цельсию (132 градуса по Фаренгейту) и выше, а также ускоренное опустынивание, нехватка воды, засухи и наводнения.