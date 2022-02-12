В результате аварии с воздушным квадроциклом у Эйн-Вереда пострадал пожилой мужчина

Эйн-Веред — мошав, который находится в центре Израиля. В 2019 году его население составляло 1504 человека. Именно там в аварию попал пожилой мужчина, получивший травмы конечностей.

Стало известно о том, что недалеко от мошава Эйн-Вереда произошла авария с так называемым «воздушным квадроциклом» — мотопарапланом, который разбился. В результате инцидента травмы конечностей получил 71-летний мужчина. на место прибыла бригада парамедиков МАДА.

После оказания первой помощи, мужчину доставили в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве. Уже там медики оценили его состояние как «средней степени тяжести».

Ранее редакция нашего портала писала, что на 90 шоссе столкнулись два автомобиля. Так, сигнал по номеру 101 поступил в 19:45. ДТП произошло на участке, который находится на территории ПА, восточнее Иерихона. На место сразу же выехали бригады парамедиков.

Кроме того, Курсор сообщал, что 11 февраля произошло ДТП на 6-м шоссе, возле развязки Лакия. В результате была установлена ​​смерть 20-летнего мужчины, еще трое эвакуированы с легкими ранениями.

Еще напомним, что в Акко произошло смертельное ДТП с мотоциклистом.

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