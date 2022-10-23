У жителей Иудеи и Самарии отбирают штурмовое оружие: чем это обусловлено

Жители населенных пунктов в Иудее и Самарии требуют, чтобы ЦАХАЛ разрешил им носить автоматы для собственной защиты (например, модели М-16 или М-4), что обусловлено увеличением числа нападений на дороги в регионе.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По словам жителей, в последние годы ЦАХАЛ пытался сократить количество штурмового оружия в населенных пунктах, что порой вредило безопасности жителей.

Жители Иудеи и Самарии, которые отвечают критериям Отдела лицензирования оружия Министерства общественной безопасности, могут получить лицензию на оружие, и многие так и поступают, но сейчас сложнее получить штурмовую винтовку. Проблема связана с тем, что есть районы, где требуется оружие с дальностью действия больше десяти метров стандартного пистолета. Однако, сейчас подавляющее большинство запросов на получение огнестрельного оружия с дальностью действия не удовлетворяются.

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности в Иудее и Самарии утверждает, что в течение нескольких лет ЦАХАЛ прилагает усилия ради максимального сокращения количества оружия, находящегося в руках гражданских лиц. Это связано с опасениями, что оружие могут украсть.

«Существует четкая тенденция, при которой жителям не разрешается приобретать оружие, а оружие отбирается у тех, кто им владеет. Это несправедливо и нелогично. Если вы посмотрите на цифры краж из частных домов, то обнаружите, что они ничтожно по сравнению с кражами с баз, тем не менее жители обнаруживают, что у них отбирают оружие», – поделился источник.

Ранее мы рассказывали, что в Иудее и Самарии 23 октября, в воскресенье, был убит высокопоставленный член террористической группировки Логово львов.

Также «Курсор» сообщал, что для иностранцев начали действовать новые правила въезда в Иудею и Самарию.