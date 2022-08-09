Из Эйлата за границу: открыты авиаперелеты в любом направлении

В этом году из аэропорта Рамон откроют международные рейсы по всем европейским направлениям. Также добавляется количество рейсов в Турцию и Польшу.

Впервые с этого года открываются авиаперелеты по различным направлениям в Европе.

Об этом сообщил maariv.

Маршруты из аэропорта Рамон начнут действовать в ближайшие дни. Уже на этой неделе будут открыты линии рейсов Arkia в Батуми и Ларнаку четыре рейса в неделю, два рейса в Ларнаку и два рейса в Батуми, Грузия.

Также открываются два рейса в неделю польской компании Enter из Эйлата в Варшаву и Катовице, начиная с 15 августа 2022 года.

В октябре к еженедельным рейсам из Эйлата в Турцию подключится турецкая компания Pegasus.

Этим летом также будут выполняться рейсы Atlas в Анталию, Турция, на специальных рейсах для жителей Иудеи и Самарии. Полеты начнутся в конце августа в Анталию и в сентябре в Стамбул, количество рейсов составит два рейса в неделю.

Рейсы будут выполняться турецкой компанией Pegasus и Atlas по маршруту Рамон-Стамбул-Рамон-Анталия. Полеты будут выполняться на самолете Airbus A321 с 220 пассажирами.

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