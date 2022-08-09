В Литве разбился самолет: внутри обнаружены два обгоревших тела

Самолет упал в поле в Каунасском районе и сразу загорелся, в результате чрезвычайного происшествия погибли два человека.

Вечером, 8 августа в Каунасском районе (Литва) произошла авиакатастрофа. На борту самолета спасатели обнаружили тела двух мужчин.

Об этом сообщает портал Delfi.

Известно, что об аварии сообщил случайный прохожий, который увидел, как самолет упал в поле и сразу же загорелся. На место инцидента приехали медики, сотрудники полиции и спасатели, которые после тушения пожара обнаружили на борту обгоревшие тела мужчин 1951и 1985 г. р.

Полиция сейчас занимается расследованием авиакатастрофы. Известно, что один из погибших мужчин был инструктором, а второй — пилотом, у которого была лицензия на управление сверхлегкими летательными аппаратами.

«Курсор» писал ранее, что на севере Израиля упал самолет. В МАДА передали, что в результате падения самолета погиб мужчина (около 70 лет). Еще один мужчина (74 года) травмирован и доставлен в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии.

Еще мы писали, что грузовой самолет «Антонов» разбился недалеко от города Кавала на севере Греции. Самолет принадлежал украинской авиакомпании. На борту воздушного судна находились восемь человек, и он перевозил 12 тонн «опасных материалов», в основном взрывчатых веществ.

Напомним, что одномоторный учебный самолет разбился в одном из центральных районов турецкой провинции Бурса.