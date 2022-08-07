На севере Израиля упал самолет: первые кадры

08:55, Сегодня
Происшествия
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Фото: Nati Shohat/Flash90

Смертельное происшествие на севере страны: СМИ показали видео и сообщили об одном погибшем.

Стало известно о крушении легкомоторного самолета в районе перекрестка Джулис.

В МАДА передали, что в результате падения самолета погиб мужчина (около 70 лет). Еще один мужчина (74 года) травмирован и доставлен в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии.

Причины падения самолета устанавливаются.

Кроме того, на севере Израиля зафиксированы первые попытки линча. На машины израильтян нападали агрессивно настроенные арабские террористы (граждане Израиля).

Еще мы писали, что Армия обороны Израиля показала видео неудавшейся атаки «Исламского джихада», в результате которой погибли 4 ребенка в Джабалии.

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Автор материала:
Ирен Давид
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