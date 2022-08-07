На севере Израиля упал самолет: первые кадры

Смертельное происшествие на севере страны: СМИ показали видео и сообщили об одном погибшем.

Стало известно о крушении легкомоторного самолета в районе перекрестка Джулис.

В МАДА передали, что в результате падения самолета погиб мужчина (около 70 лет). Еще один мужчина (74 года) травмирован и доставлен в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии.

Причины падения самолета устанавливаются.

הרוג ופצוע קל בהתרסקות מטוס קל ליד ג'דידה מכר שבגליל המערבי@CBeyar @sharonidan (צילום: חיאן שירותי רפואה) pic.twitter.com/zVV40VIliL — כאן חדשות (@kann_news) August 7, 2022

Кроме того, на севере Израиля зафиксированы первые попытки линча. На машины израильтян нападали агрессивно настроенные арабские террористы (граждане Израиля).

Еще мы писали, что Армия обороны Израиля показала видео неудавшейся атаки «Исламского джихада», в результате которой погибли 4 ребенка в Джабалии.