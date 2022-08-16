Из ХАМАСа ушел один из основателей группировки — СМИ

Махмуд аль-Захар, член политического руководства ХАМАС, объявил о своем уходе из организации по «личным причинам».
Об этом сообщает 12 канал.
Махмуд аль-Захар является соучредителем ХАМАСа, боевой организации в Газе. В интервью британскому Sky News от 24 мая 2021 года его спросили: «Имеет ли Государство Израиль право на существование?»
Его ответ был резким: «Нет. Почему? Почему? Вы приехали из Америки и забрали мой дом. Вы приехали из Британии и забрали дом моего брата. Это поселение. Вы не граждане. Мы являемся владельцами. Это арабская земля».
ХАМАС был основан на убеждении, что земля принадлежала палестинцам до того, как она была, как считают террористы, «украдена» евреями, когда они основали Государство Израиль в 1948 году. Поэтому их устав призывает к уничтожению Израиля и поднятию «знамени Аллаха над каждым дюймом земли Палестины».
В результате нападение на евреев с целью уничтожения Израиля и возвращения земли палестинцам является целью, ради которой существует ХАМАС, как ясно дал понять его соучредитель аль-Захар.
Ранее Курсор писал, что Израиль обнаружил секретный туннель ХАМАСа: стало известно о реакции террористов. Так, ХАМАС заявил, что имеет «право использовать все средства для усиления своих возможностей» против Израиля.