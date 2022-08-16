Из ХАМАСа ушел один из основателей группировки — СМИ

Махмуд аль-Захар — один из основателей террористического движения ХАМАС и один из его политических лидеров в Секторе Газа.

Махмуд аль-Захар, член политического руководства ХАМАС, объявил о своем уходе из организации по «личным причинам».

Об этом сообщает 12 канал.

Махмуд аль-Захар является соучредителем ХАМАСа, боевой организации в Газе. В интервью британскому Sky News от 24 мая 2021 года его спросили: «Имеет ли Государство Израиль право на существование?»

Его ответ был резким: «Нет. Почему? Почему? Вы приехали из Америки и забрали мой дом. Вы приехали из Британии и забрали дом моего брата. Это поселение. Вы не граждане. Мы являемся владельцами. Это арабская земля».

Sky News journalist asks: “Does the state of Israel have a right to exist?" Mahmoud al-Zahar. Co-founder of Hamas says: “No!….why, why?” Where is the wall-to-wall international coverage? Why isn't this making headline news?

RTpic.twitter.com/p12Ahf2yY3 — Liza Rosen (@LizaRosen0000) May 24, 2021

ХАМАС был основан на убеждении, что земля принадлежала палестинцам до того, как она была, как считают террористы, «украдена» евреями, когда они основали Государство Израиль в 1948 году. Поэтому их устав призывает к уничтожению Израиля и поднятию «знамени Аллаха над каждым дюймом земли Палестины».

В результате нападение на евреев с целью уничтожения Израиля и возвращения земли палестинцам является целью, ради которой существует ХАМАС, как ясно дал понять его соучредитель аль-Захар.

Ранее Курсор писал, что Израиль обнаружил секретный туннель ХАМАСа: стало известно о реакции террористов. Так, ХАМАС заявил, что имеет «право использовать все средства для усиления своих возможностей» против Израиля.