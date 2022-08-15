Израиль обнаружил секретный туннель ХАМАСа: стало известно о реакции террористов

ХАМАС ответил на заявление Израиля о том, что он обнаружил и заблокировал туннель, ведущий из сектора Газа, вырытый террористической группировкой.
«Палестинское сопротивление имеет право использовать все средства для усиления своих возможностей против высокомерия и преступности Израиля», — отреагировали в ХАМАСе.
Туннель, прорытый на десятки метров в глубину, выявили несколько недель назад и вчера вывели из эксплуатации, засыпав в него герметизирующие материалы.
Туннель уже подвергался атаке во время операции «Страж стен», а недавно ЦАХАЛ обнаружил попытки ХАМАСа реабилитировать его.
Ранее мы писали, что лидер ХАМАСа Халед Машаль едва не разрыдался в новом интервью для «Аль-Джазиры», говоря о неудавшейся попытке Израиля убить его. «Я чувствую, что у меня отняли возможность быть шахидом (мучеником)», — сказал он.