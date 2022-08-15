Израиль обнаружил секретный туннель ХАМАСа: стало известно о реакции террористов

ХАМАС заявил, что имеет «право использовать все средства для усиления своих возможностей» против Израиля.

ХАМАС ответил на заявление Израиля о том, что он обнаружил и заблокировал туннель, ведущий из сектора Газа, вырытый террористической группировкой.

צה"ל סיכל מנהרת טרור של חמאס בעומק עשרות מטרים שהגיעה לגבול עם ישראל | תיעוד מתוך המנהרהhttps://t.co/j64wwv2jlq@ItayBlumental @ela1949 pic.twitter.com/Sh9lFTND7a — כאן חדשות (@kann_news) August 15, 2022

«Палестинское сопротивление имеет право использовать все средства для усиления своих возможностей против высокомерия и преступности Израиля», — отреагировали в ХАМАСе.

Туннель, прорытый на десятки метров в глубину, выявили несколько недель назад и вчера вывели из эксплуатации, засыпав в него герметизирующие материалы.

Туннель уже подвергался атаке во время операции «Страж стен», а недавно ЦАХАЛ обнаружил попытки ХАМАСа реабилитировать его.

Ранее мы писали, что лидер ХАМАСа Халед Машаль едва не разрыдался в новом интервью для «Аль-Джазиры», говоря о неудавшейся попытке Израиля убить его. «Я чувствую, что у меня отняли возможность быть шахидом (мучеником)», — сказал он.