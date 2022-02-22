Из Касабланки в Израиль: Royal Air Maroc открывает новый авиамаршрут

Рейсы из Тель-Авива будут отправляться в понедельник, среду, четверг и пятницу. «Этот новый маршрут отвечает ожиданиям марокканской общины в Израиле, которая имеет тесные связи со своей страной происхождения», — сообщают в Марокко.

Национальная авиакомпания Рабата собирается запустить новый рейс по маршруту Тель-Авив-Касабланка, начиная с 13 марта, что является очередной новацией в рамках сотрудничества между Израилем и Марокко после нормализации отношений в 2020 году.

Royal Air Maroc, которая также является крупнейшей авиакомпанией Марокко, будет выполнять рейсы из Касабланка во вторник, среду, четверг и воскресенье, сообщает официальное государственное информационное агентство Марокко Maghreb Arab Press (MAP).

Рейсы из Тель-Авива будут отправляться в понедельник, среду, четверг и пятницу. «Этот новый маршрут отвечает ожиданиям марокканской общины в Израиле, которая имеет тесные связи со своей страной происхождения», — сообщает MAP, добавляя, что «он также направлен ​​​​на то, чтобы туристы и бизнесмены могли путешествовать в Марокко или Израиль».

По данным The Media Line, в Израиле проживает значительная община, насчитывающая около 1 миллиона марокканских евреев, и некоторые из них стремятся поехать в Рабат, чтобы изучить свое наследие.

Курсор напоминает, что Марокко и Израиль подписали в понедельник соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве для содействия инвестициям, поскольку две страны стремятся укрепить союз после нормализации отношений в 2020 году.

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