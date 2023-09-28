Из Казахстана в Израиль предлагают дешевые авиабилеты

Скидка действует по 30 сентября для вылетов в период с 1 ноября по 31 декабря 2023 года.

Казахстанская авиакомпания Air Astana предлагает пассажирам воспользоваться скидкой на билеты в Израиль. Она действует как на прямые рейсы в Тель-Авив, так и на рейсы с пересадкой.

Об этом пишет издание "Детали".

Размер скидки составляет 30 процентов, но действовать она будет только до конца текущего месяца, 30 сентября для вылетов в период с 1 ноября по 31 декабря 2023 года. Air Astana предлагает рейсы в Тель-Авив из Астаны, Шымкента, Кызылорды, Актау, Атырау, Уральска, Актобе, Усть-Каменогорстка со стыковкой в Алматы.

В стоимость авиабилетов будет входить ручная кладь, багаж и питание во время перелета. Забронировать посадочный талон можно на официальном сайте авиаперевозчика или с помощью туристического агентства.

Отметим, что Air Astana впервые совершила прямой рейс в Тель-Авив в начале сентября текущего года. Сейчас она летает по маршруту 2 раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Время полета составляет 6 часов.

"Курсор" писал ранее, что с конца октября текущего года израильская компания El Al возобновляет прямые рейсы в Индию. Помимо этого, пассажирам сообщили, что время перелета в Мумбаи сократится в два раза.

Еще мы писали, что израильская авиакомпания Sun d'Or, которая входит в группу El Al заявила, что с декабря текущего года возобновляет полеты в Краков (Польша) и продажа билетов уже стартовала.

Напомним, что между Израилем и Казахстаном открылось прямое авиасообщение, поэтому путешествие в нашу страну станет более быстрым и комфортным.