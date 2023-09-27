Израиль возобновляет прямые рейсы в Индию, известна стоимость билетов

За провоз багажа дополнительно к ручной клади и за право выбрать место придется доплатить.

С конца октября текущего года израильская компания El Al возобновляет прямые рейсы в Индию. Помимо этого, пассажирам сообщили, что время перелета в Мумбаи сократится в два раза.

Об этом пишет издание "Детали".

Авиаперевозчик будет совершать маршрут по двум направлениям: Мумбаи и Дели. Первый рейс запланирован на 29 октября. Всего El Al будет выполнять 6 рейсов в неделю на самолетах "Боинг 737": четыре прямых рейса в Мумбаи по воскресеньям, понедельникам, четвергам и пятницам и обратные рейсы по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.

А в Дели авиакомпания будет летать два раза в неделю: по воскресеньям и вторникам, а обратно в Израиль по воскресеньям и средам.

Стоимость билета стартует от 399 долларов (туда и обратно). Но в цену не включен провоз багажа и право выбора мест в салоне воздушного судна, за эти функции следует доплачивать дополнительно.

"Курсор" писал ранее, что израильская авиакомпания Sun d'Or, которая входит в группу El Al заявила, что с декабря текущего года возобновляет полеты в Краков (Польша) и продажа билетов уже стартовала.

Еще мы писали, что из российской федерации* в Израиль запускают еще один прямой рейс, который будет осуществлять авиакомпания Red Wings на самолетах "Суперджет". Гражданам рассказали о стоимости билетов на новом маршруте.

Напомним, что между Израилем и Казахстаном открылось прямое авиасообщение, поэтому путешествие в нашу страну станет более быстрым и комфортным.