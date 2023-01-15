Из класса — в полицейскую машину: в Тель-Авиве арестовали 8-летнего ребенка

Полиция забрала учащегося из образовательного учреждения без соцработника, и с тех пор он находится под стражей.

Сегодня утром муниципалитет Тель-Авива заявил, что в прошлый четверг полиция арестовала восьмилетнего ученика иностранного происхождения, чьи родители являются иностранными рабочими и кандидатами на депортацию. Задержание произошло в школе в середине учебного дня. Мальчика посадили в полицейскую машину, и с тех пор он находится под стражей.

В письме, опубликованном сегодня утром директором по образованию муниципалитета Тель-Авива, чиновник сообщила, что в четверг директору школы, расположенной в Яффо, позвонили из полиции и спросили, могут ли они прийти с социальным работником в учебное заведение, чтобы расспросить ученика второго класса о его матери.

По ее словам, когда полиция прибыла на место, ученика «вывели из школы без соцработника, посадили прямо в полицейскую машину, и с тех пор он находится под стражей». Чиновник написала, что его отец приехал на место происшествия, чтобы защитить мальчика, но ему пришлось бежать от полиции, потому что он тоже не имеет статуса в Израиле.

«Ум и сердце не могут вынести такого зрелища. 8-летнего мальчика полиция забрала из школы. Такого не может быть в еврейском государстве, в демократическом еврейском государстве, — добавила чиновник в письме. — В какое общество мы превратились?».