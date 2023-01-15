Из класса — в полицейскую машину: в Тель-Авиве арестовали 8-летнего ребенка

13:00, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: canva.com

Полиция забрала учащегося из образовательного учреждения без соцработника, и с тех пор он находится под стражей.

Сегодня утром муниципалитет Тель-Авива заявил, что в прошлый четверг полиция арестовала восьмилетнего ученика иностранного происхождения, чьи родители являются иностранными рабочими и кандидатами на депортацию. Задержание произошло в школе в середине учебного дня. Мальчика посадили в полицейскую машину, и с тех пор он находится под стражей.

В письме, опубликованном сегодня утром директором по образованию муниципалитета Тель-Авива, чиновник сообщила, что в четверг директору школы, расположенной в Яффо, позвонили из полиции и спросили, могут ли они прийти с социальным работником в учебное заведение, чтобы расспросить ученика второго класса о его матери.

По ее словам, когда полиция прибыла на место, ученика «вывели из школы без соцработника, посадили прямо в полицейскую машину, и с тех пор он находится под стражей». Чиновник написала, что его отец приехал на место происшествия, чтобы защитить мальчика, но ему пришлось бежать от полиции, потому что он тоже не имеет статуса в Израиле.

«Ум и сердце не могут вынести такого зрелища.  8-летнего мальчика полиция забрала из школы. Такого не может быть в еврейском государстве, в демократическом еврейском государстве, — добавила чиновник в письме. — В какое общество мы превратились?».

Управления по делам народонаселения опубликовало комментарий: «Мы имеем дело с нелегальной жительницей из Ганы, которая находится в Израиле уже несколько лет и которую ранее просили покинуть Израиль. С ней даже подписали соответствующее обязательство».

Там также отметили, что «у этой дамы двое детей, которые живут в Гане, и еще один ребенок, который живет с ней в Израиле. Ее арестовали около недели назад и освободили после того, как обязалась явиться с сыном для продолжения процесса. Когда она появилась без ребенка и не сотрудничала с процедурой, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены по согласованию с директором школы забрать ребенка при содействии матери. Ребенка посадили в машину, в которой находилась мать, и с ней продолжили процесс высылки из Израиля».

Управление по делам народонаселения отрицает, что на месте происшествия была полицейская машина.

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