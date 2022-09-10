Из Ливана будет лететь 4 тысячи ракет в сутки — командующий Северным военным округом

По словам Ури Гордина, «Хизбалла» готова идти на риск, и у нее нет ответственности перед Ливаном за будущие смерти и разрушения. Генерал признает, что Израиль понесет потери, но противоположная сторона конфликта пострадает гораздо сильнее.

Плотность огня со стороны Ливана будет выше, чем при обострениях на юге.

Об этом в интервью порталу Walla заявил командующий Северным военным округом, генерал-майор Ури Гордин.

Он говорит, что Управление тылом готовилось к возможной войне с «Хизбаллой». При этом, по оценкам разведки, 50% арсенала «Хизбаллы» составляют ракеты дальностью полета до 15 км. А у людей, проживающих близко от границы, просто не будет времени добежать до бомбоубежища.

«Из Ливана будет лететь 4 тысячи ракет в сутки, в 10 раз больше, чем из сектора Газа», — сказал Гордин.

По его словам, при таком количестве залпов больше будет и разрушений.

«Около 10 тысяч попаданий за три недели. Речь идет о маленьком ущербе. Сотни зданий устоят, но их нельзя будет использовать из-за опасности обрушения. И несколько строений будут разрушены полностью», — говорит командующий Северным округом.

Гордин также отметил, что на данный момент баланс сил сложился в пользу Израиля. С другой стороны, «Хизбалла» готова идти на риск, и у нее нет ответственности перед Ливаном за будущие смерти и разрушения. Генерал признает, что Израиль понесет потери, но противоположная сторона конфликта пострадает гораздо сильнее.

По словам военнослужащего, он готов к войне постоянно. С этой мыслью он просыпается и ложится спать. Он все время думает о том, что именно ему предстоит вести войска в бой, и он хочет закончить его победой.

Как сообщал Курсор, ливанская террористическая группировка «Хизбалла», предположительно, обладает десятками тысяч ракет, способных поразить любую точку Израиля, что превосходит любую угрозу, исходящую от палестинских террористических группировок в Газе, которые сражались с Израилем в последние годы.

Также Курсор информировал о подробностях относительно судьбы выжившего при крушении вертолета ВВС Израиля.