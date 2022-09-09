Ури Гордин во главе Северного командования готовится выступить против Хизбаллы

В воскресенье, 11 сентября, генерал-майор Ури Гордин должен возглавить Северное командование, что поставит его на передовую борьбы Израиля по сдерживанию Хизбаллы.

В период повышенной напряженности ливанская террористическая группировка, предположительно, обладает десятками тысяч ракет, способных поразить любую точку Израиля, что превосходит любую угрозу, исходящую от палестинских террористических группировок в Газе, которые сражались с Израилем в последние годы.

Ури Гордин завершил свою работу в качестве главы командования тыла израильских вооруженных сил, где отвечал за укрепление сети систем раннего оповещения на случай ракетных обстрелов.

Для Гордина связь с прошлой его деятельностью очевидна, поскольку новая роль будет заключаться в том, чтобы удержать Хизбаллу дальше от линии конфликта, чтобы любые будущие боевые действия «не дошли до гражданского фронта».

Гордин заявил, что «нет никаких сомнений» в том, что Израиль остается более сильной стороной, однако Хизбалла, тем не менее, является сильным врагом. «Она может нанести значительный ущерб. Я должен это признать», — сказал он.

Северное командование является одним из самых престижных и сложных назначений в Армии обороны Израиля. Оно включает в себя не только напряженную границу с Ливаном, но и массив иранских и поддерживаемых Ираном сил в соседней Сирии. В центре этих угроз находится поддерживаемая Ираном Хизбалла, которая угрожает нанести удар по израильским газовым платформам в Средиземном море, пока Израиль и ливанское правительство ведут при посредничестве США переговоры об их спорной морской границе.

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