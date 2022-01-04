Стали известны новые подробности о судьбе выжившего при крушении вертолета ВВС Израиля

После прыжка в воду офицер смог связаться с базой.

Стало известно о том, что спасшийся из упавшего вертолета офицер смог позвонить на базу. Так, именно он сообщил о случившемся. После этого его подобрал катер военно-морской охраны.

Кроме того, в ЦАХАЛе сообщили, что прибережные районы Хайфы объявлены закрытой зоной. Гражданским лицам запрещено заходить на эту территорию. Командующий тылом генерал-майор Ури Гордин подписал соответствующий указ.

Напомним, что генерал ВВС Израиля заявил во вторник, что военный вертолет, разбившийся у северного побережья Израиля, в результате чего погибли два пилота, «исчез внезапно и без предупреждения».

Вертолет разбился у побережья Хайфы в понедельник вечером во время тренировочного полета. В результате аварии погибли два пилота, а офицер ВМС, который также находился на борту, выжил.

На место происшествия прибыли поисково-спасательные группы ЦАХАЛа, включая подразделение 669 ЦАХАЛа, элитное подразделение коммандос флотилии 13 ВМС и подразделение аквалангистов ВМС «Ялтам».

Также Курсор опубликовал видео и фото с места событий. Фотографии погибших офицеров также появились в сети.

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