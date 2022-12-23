Сделка между Ликудом и Яадут а-Тора: что получат ультраортодоксы

Партия «Ликуд» нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу достигла коалиционного соглашения с партией харедим «Яадут а-Тора», чтобы разрешить проведение публичных мероприятий с гендерной сегрегацией и сформировать комиссию для рассмотрения квалификационных требований для репатриации в Израиль, согласно широко распространенной копии неподписанного проекта.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Проект подтверждает ранее сообщавшиеся подробности о далеко идущих требованиях ультраортодоксальной партии усилить православный контроль над религиозными учреждениями и применить религию в гражданских делах, а также множество требований в отношении образования, социального обеспечения и других областях.

Стороны договорились поддержать закон о судебной реформе, предложенный следующим министром юстиции, который должен стать депутатом от «Ликуда». Правые давно стремились пересмотреть систему сдержек и противовесов между судебной и политической ветвями власти, сделав первую более подчиненной политикам, в том числе за счет ослабления Верховного суда и усиления влияния политиков на назначение судей.

Соглашение также предусматривает, что законы будут изменены, чтобы разрешить поставщикам услуг отказываться от услуг «из-за религиозных убеждений, при условии, что услуга или продукт не уникальны и аналогичная альтернатива может быть получена в географической близости». и по сходной цене».

Ни одна из партий еще не подписала окончательное коалиционное соглашение с партией Нетаниягу, хотя «Оцма Иегудит» и «Религиозный сионизм» объявили в четверг, что достигли соглашения с «Ликудом».

«Яадут а-Тора»настаивала на принятии закона, разрешающего проведение публичных мероприятий с разбивкой по полу, которые, по утверждению партии, уважительно относятся к ее глубоко религиозным избирателям. Такая гендерная сегрегация в настоящее время является незаконной в соответствии с израильским законодательством, но проект соглашения обещает легализовать эту практику.

«Яадут а-Тора» также настаивала на сужении стандартов репатриации в Израиль в соответствии с Законом о возвращении. Закон о возвращении, являющийся краеугольным камнем в отношениях Израиля с еврейской диаспорой, устанавливает, что еврей, внук или ребенок еврея имеет право на получение израильского гражданства.

Религиозные законодатели подвергли критике положение о внуках Закона о возвращении, утверждая, что оно ведет к ослаблению еврейского характера Израиля, позволяя репатриантам, не считающимся евреями по ортодоксальным законам.

Наряду с лидерами оппозиции несколько депутатов от «Ликуда» выступили против любых изменений в Законе о возвращении, в том числе член парламента советского происхождения Юлий Эдельштейн, бывший узник Сиона, который призвал законодателей « оставить его в покое».

Явным намеком на это противодействие соглашение между «Ликудом» и «Яадут а-Тора» поднимает вопросы, связанные с пунктом о внуках, и обещает быстро создать комитет для обсуждения реформ, а не излагать конкретные изменения в Законе о возвращении. В комитет войдут представители всех коалиционных партий.

Кроме того, касаясь вопросов религии и государства, проект соглашения показывает, что «Яадут а-Тора» заручился обещаниями законодательно издать дополнительные военные льготы для очного изучения религии и принять квазиконституционный Основной закон о Торе. «Яадут а-Тора» установила оба условия для поддержки следующего государственного бюджета.

Освобождение от призыва в армию для ультраортодоксов уже много лет является насущной темой и способствовало началу нескольких лет политической нестабильности, кульминацией которой стали ноябрьские выборы.

Среди других соглашений, касающихся религии, проект сделки включает обещания включить представителя Главного раввината в состав комиссий, разрешающих работу государственного сектора в Шабат; юридический запрет на принесение хамец или опресноков в больницы во время Песаха; и обещание «поддерживать статус-кво в отношении религии и государства». Также планирутся отменить две реформы, проведенные Кааной: либерализацию рынка кошерной сертификации и изменение системы назначения муниципальных раввинов.

Партия получила 1 миллиард шекелей (286 миллионов долларов) для продолжения программы талонов на питание. Партия добилась обещания изучить возможность снижения стоимости безглютеновых продуктов либо путем субсидирования продуктов питания, либо путем ограничения цен на продукты, либо путем предоставления льгот людям с этим заболеванием.

Соглашение обещало заморозить сельскохозяйственные реформы уходящего правительства, которые были направлены на либерализацию внутреннего продовольственного рынка.

«Яадут а-Тора» взяла на себя обязательство поддерживать амбиции блока в области судебной реформы, что также позволит избежать возможного признания недействительными Верховным судом некоторых из наиболее спорных предложений партии. Проект соглашения включает пункт, в соответствии с которым «Яадут а-Тора» обязуется поддерживать любой закон о судебной реформе, предложенный следующим министром юстиции. Ожидается, что этот пакет будет включать противоречивую оговорку об отмене, позволяющую Кнессету восстанавливать законы, признанные недействительными Высоким судом, а также изменения в Верховном суде и процессе его назначения.

«Яадут а-Тора» согласилась с предложением Ликуда разрешить политикам нанимать и увольнять юрисконсультов в министерствах. В настоящее время эти должности сохраняют независимость и находятся в ведении генерального прокурора.

Что касается образования, стороны договорились, что «независимость, уникальный статус и относительный бюджет» ультраортодоксальных школ будут сохранены, в то время как следующий министр образования согласится продлить исключение, позволяющее некоторым учреждениям ультраортодоксов не преподавать основные предметы, такие как английский язык и математика. .

Текст соглашения не содержал раздела о министерских должностях и должностях в Кнессете, которые должна получить «Яадут а-Тора».

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