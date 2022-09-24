Из Тель-Авива в Афины открывают еще один прямой рейс: сколько стоит билет

По данным греческих властей, Афины были настолько популярны этим летом, что принимали по 16 тысяч туристов в день.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила, что с декабря текущего года открывает прямой рейс из Тель-Авива в Афины. Полеты будут осуществляться три раза в неделю

Об этом сообщает издание Travel.walla.

Маршрут Wizz Air станет пятым на греческом направлении, предыдущие четыре запущены на острова Родос, Санторини, Крит и Миконос. Билеты уже доступны для израильтян на сайте и в приложении компании, их стоимость стартует от 169 шекелей в одну сторону. Время полета из «Бен-Гуриона» в Афины составит ориентировочно 2 часа и 10 минут.

Отмечается, что отдых в Афинах весьма популярен, особенно среди израильтян, как зимой, так и летом, из-за комфортной погоды на курорте.

Согласно данным, в 2021 году в Google запросы «полет в Афины» перед праздником Рош ха-Шана увеличился на 5%. Греческие власти отметили, что их столица текущим летом была настолько популярной, что принимала в день по 16 тысяч туристов.

«Курсор» писал ранее, что авиакомпания «Эль-Аль» с 4 февраля открывает международный рейс в Гонконг, цена которого станет ниже 300-400 долларов ниже, чем на аналогичные рейсы у других перевозчиков.

Еще мы писали, что в предстоящий четверг, в канун Рош ха-Шана, через Израиль проедет около 90 тысяч человек, въезжая или выезжая из страны.