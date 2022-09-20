В аэропорту ожидают пиковую нагрузку: с какими рекомендациями обратились к пассажирам

Рост пассажиропотока до двух миллионов людей в месяц ожидает управление аэропортов. Как упростить себе и другим жизнь, посоветовала дирекция аэропорта Бен-Гурион.

В предстоящий четверг, в канун Рош ха-Шана, через Израиль проедет около 90 тысяч человек, въезжая или выезжая из Израиля.

По данным Управления аэропортов, это пиковые дни: в предстоящий четверг через Израиль пройдет около 90 000 пассажиров примерно на 500 международных рейсах.

В четверг 29 сентября огромное количество пассажиров в рамках путешествий на 500 международных рейсах пролетят через Израиль.

Вылет пассажиров в Умань начался уже в начале месяца, но пик, конечно, приходится на сегодняшний день. Дирекция аэропортов усиленно готовилась к отъезду бреславских хасидов, и в канун Рош ха-Шана было совершено более 20 рейсов.

«Мы просим общественность, направляющуюся в Умань, тщательно проверять имеющиеся у них паспорта. Пакуйте личный багаж только в стандартные чемоданы. Не упаковывайте свежие продукты и проверяйте, откуда вылетает ваш рейс. Пассажиры должны заранее проверить, из какого терминала вылетает рейс, в соответствии с авиакомпанией и номером рейса, чтобы облегчить процесс полета. Рейсы просят прибыть в аэропорт за 3 часа до запланированного времени вылета», — обратилась дирекция аэропорта.

Также пассажиров призвали регистрироваться из дома на рейс на сайте авиакомпании или на сайте аэропорта Бен-Гурион. Это позволит исключить очереди на предполетном обслуживании.

Для удобства пассажиров установлены автоматические пропуска для владельцев биометрических паспортов. Каждый пассажир может отправить один стандартный чемодан весом до 20 кг и дополнительно можно взять в самолет ручную кладь стандартного размера не более 8 кг.

Обратите внимание, что накануне Йом-Кипур во вторник авиасообщение на международных рейсах прекратится в 14:00, а продолжится в среду в 22:30 (первый вылет в 23:30).

В сентябре через аэропорт пройдет около 2 миллионов пассажиров, а в октябре — еще около 2 миллионов пассажиров на международных рейсах.

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