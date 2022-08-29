Главный раввин Украины: Не приезжайте в Умань в этом году

Главный раввин Украины Моше Асман сказал, что в этом году лучше не посещать Умань из-за продолжающейся войны, развязанной россией*.

Известный киевский раввин в понедельник посоветовал евреям не ездить в украинский город Умань для ежегодного паломничества к могиле раввина Нахмана из Брацлава во время Рош ха-Шана из-за опасностей, связанных с российским вторжением.

«Украина рекомендует не ездить в Умань. Они не запрещают это, но они не могут обеспечить это. Я также рекомендую людям стараться не приезжать в этом году», — сказал раввин Асман израильскому радио 103 FM.

«Там уже несколько сотен, может быть, тысяч. Бои идут — на юге, на востоке. Война в самом разгаре. Есть сирены, есть ракеты, были и ракеты, которые упали в Умани в начале войны. Я опасаюсь, что и здесь могут быть провокации», — заявил раввин.

«Раз за разом случалось, что русский генерал говорил, что украинцы устроили склад оружия в синагоге. Я ездил туда, я проверил, и я сказал, что там ничего нет, но я боялся, что они будут стрелять в сторону Умани», — добавил он.

«Если Украина будет против, кто возьмет на себя ответственность за жизни людей?», — спрашивает раввин.

В июле посольство Украины в Израиле предостерегало от поездок в паломничество. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил ультраортодоксальным СМИ, что страна «не может гарантировать безопасность паломников» из-за наступления россии, и попросил ультраортодоксальную общину вместо этого «молиться за победу Украины».

Мэр Умани Ирина Плетнева также заявила, что город не в состоянии обеспечить защиту десяткам тысяч потенциальных посетителей.

Между тем лидеры еврейской общины Умани настаивают на том, что Умань находится далеко от линии фронта и что можно найти безопасное место для паломничества.

Помимо соображений безопасности, поездка в Украину затруднена с точки зрения логистики, поскольку авиакомпании не выполняют коммерческих рейсов в страну. Единственный способ въехать в страну — через сухопутную границу на поезде или автобусе.

Ранее Курсор писал, что СБУ и Нацполиция Украины выступили со срочным обращением к паломникам-хасидам. Силовики совместно с правоохранительными структурами Израиля призвали паломников в этом году воздержаться от посещения Украины на празднование Рош ха-Шана.

Михаэль Бродский о запрете въезда хасидов в Умань на Рош ха-Шана: Пока еще ничего не решено. Лидеры еврейской общины в Умани настаивают на том, что город находится далеко от линии фронта, а потому в нем можно найти безопасное место для паломничества.

Кроме этого, посол Израиля в Украине: Я не советую евреям приезжать в Умань в этом году. Посол Израиля, который частично вернулся к работе в Киеве, заявил: «Украина еще не решила, одобрять ли приезд паломников в Умань на Рош ха-Шана, но в любом случае обеспечить безопасность молящихся будет очень сложно».

Как сообщал Курсор, в июле посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что официального запрета на въезд паломников-хасидов в Украину на празднование Рош ха-Шана нет. Однако Офис президента Украины дал понять, что к осенним праздникам будут приняты и утверждены соответствующие ограничения на въезд в страну.

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