Из-за коронавируса в Ашдоде в реанимацию попал годовалый ребенок

В настоящий момент в Израиле 10 тысяч больных коронавирусом, за сутки появилось 1 194 новых пациентов, коэффициент заражения составляет 1.06.

В четверг, 22 сентября, представители медицинского учреждения «Асута» в Ашдоде сообщили, что у них в реанимации находится годовалый ребенок, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Известно, что ребенок находился на домашнем лечение, а потом из-за ухудшения самочувствия его госпитализировали в больницу и почти сразу поместили в реанимационное отделение. Медики ввели малыша в состояние искусственного сна. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Заведующая говорит, что годовалый ребенок находится в тяжелом состоянии, но стабильном.

К слову, на сегодняшний день в Израиле зарегистрировано 10 тысяч больных коронавирусной инфекцией, за сутки было выявлено 1 194 новых случая заболевания. Госпитализировано 300 человек.

«Курсор» писал ранее, что коронавирус продолжает мутировать и распространяться по всему миру, поэтому о завершении пандемии говорить еще рано. Недавно ученые провели новое исследование, чтобы оценить скорость передачи заболевания в семьях и оценили его влияние на детский организм.

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