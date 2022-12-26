Из-за непогоды на севере и юге Израиля закроют пешеходные маршруты

В понедельник, 26 декабря, из-за ухудшения погодных условий сотрудники Управления природы и парков приняли решение закрыть некоторые пешеходные маршруты на севере и юге страны.

Сейчас для туристов недоступны тропа на горе Арбель, маршрут к Старому городу в заповеднике Гамла, Змеиная тропа в Масаде, национальный парк Эйн-Авдат (разрешен вход только на верхнюю смотровую площадку), заповедник Эйн-Геди (кроме первого водопада на ручье Давид и древней синагоги) и все маршруты по руслам речек в районе Мертвого моря – от Эйн Геди до Бокек.

Эксперты предупреждают израильтян об угрозе наводнений, особенно на Прибрежной равнине и в районе рек на юге и востоке.

Завтра, 27 декабря, дожди должны прекратиться, но на улице будет прохладно.

«Курсор» писал ранее, что эксперты в области охраны природы Израиля представили пять принципов, которые помогут сохранить в стране природное разнообразие. На сегодняшний день около 20 процентов территории имеют статус охраняемых.

Еще мы писали, что в Израиле продолжают предпринимать меры по борьбе с наводнениями на фоне климатического кризиса, поскольку это масштабная проблема, угрожающая всему человечеству. В этом году на реализацию новых проектов в правительстве выделили беспрецедентную сумму — 108 миллионов шекелей.