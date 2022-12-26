Из-за непогоды возможны перебои с электроэнергией — Электрическая компания Израиля

В связи с непогодой — частности, проливными дождями — регулярное наличие электричества в стране может быть нарушено.

Об этом информирует портал Maariv со ссылкой на сообщение Электрической компании Израиля.

Там отмечают, что с утра понедельника, 26 декабря, сотрудники компании занимаются устранением повреждений, перебоев и неполадок, вызванных погодными условиями.

«Сотрудники Электрической компании приложат все усилия, чтобы устранить поломки в кратчайшие сроки. В случае обнаружения поврежденных коммуникаций или наличия угрозы для жизни необходимо немедленно обращаться в экстренные службы или на горячую линию 103», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в 2023 году средняя глобальная температура составит 1,08–1,32 °C, что в среднем на 1,20 °C выше, чем до промышленной революции. Это уже десятый год подряд, когда температура более чем на градус выше, чем до промышленной революции. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства (Метеорологическое бюро) в своем пресс-релизе.

По словам Ника Данстона, руководившего подготовкой прогноза на ближайший год, на температуру последних трех лет повлиял затянувшийся феномен Ла-Нинья. В результате явления поверхностные воды в тропической части Тихого океана холоднее, чем в среднем. По словам Данстона, Ла-Нинья также поддерживает глобальную среднюю температуру.

При этом ведущий автор прогноза добавил, что влияние Ла-Нинья закончится в следующем году. Тропический Тихий океан от этого становится теплее. Поэтому 2023 год, вероятно, будет теплее, чем 2022 год.

Также Курсор информировал о том, что в южной части Негева в понедельник, 26 декабря, прогнозировались локальные дожди. Существует опасение затопления в этих местах. На Хермоне ожидается снег, который станет первым в этом зимнем сезоне в стране. Тем не менее устойчивый снежный покров может не образоваться, потому что в последующие дни недели снег прекратится, а температура повысится.