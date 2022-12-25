Грозы и первый снег: синоптики рассказали, когда ухудшится погода

Синоптики рассказали, когда ожидать дожди и где выпадет первый в зимнем сезоне снег.

Сегодня в первой половине дня ожидаются кратковременные дожди, которые будут сопровождаться локальными грозами, — в основном на прибрежной равнине. Есть опасения затопления в этом регионе.

Во второй половине дня дождь постепенно перекинется на Негев, есть опасения разлива южных и восточных рек. Ожидается небольшое похолодание.

Сегодня ночью на территории от севера страны до севера Негева пройдут дожди. Их будут сопровождать грозы в отдельных местах. В южной части Негева ожидаются локальные дожди. Есть опасение затопления прибрежной равнины и низменностей и внезапных паводков в южных и восточных водотоках.

Завтра продолжится дождь, местами сопровождаемый грозами, от севера страны до севера Негева. В южной части Негева ожидаются локальные дожди. Существует опасение затопления в этих местах. На Хермоне ожидается снег, который станет первым в этом зимнем сезоне в стране. Тем не менее устойчивый снежный покров может не образоваться, потому что в последующие дни недели снег прекратится, а температура повысится.

С полуденных часов 26 декабря дождь постепенно ослабеет.

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Наша редакция сообщала, что в Негеве установили новый радар, который предупредит об угрозах наводнений.