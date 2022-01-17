Избиения дубинками и досками: в бедуинском секторе произошла ожесточенная драка

30-летний мужчина обратился за медицинской помощью в связи с травмой средней степени тяжести.

Трое молодых людей получили ранения в драке между семьями в бедуинской деревне Абу Куйдер, недалеко от Аль-Зерног в Негеве.

Об этом сообщает israelhayom.co.il.

На опубликованных кадрах видно, как молодые местные жители избивают друг друга досками и дубинками. 30-летний мужчина обратился за медицинской помощью в связи с травмой средней степени тяжести и проникающими ранениями. Двое других молодых людей в возрасте 22 и 24 лет были эвакуированы для лечения, также в удовлетворительном состоянии, оба с травмами головы.

Между тем, в отдельном инциденте двое жителей Негева получили ранения средней степени тяжести в городе Сегев-Шалом в результате ножевых ранений и стрельбы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее Курсор сообщал, что в Иерусалиме произошла драка за мальчика, которого оставили мокнуть под дождем без одежды.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.